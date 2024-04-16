İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Genel Sekreteri Patricia Scotland, Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştü.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Genel Sekreteri Patricia Scotland’ın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği ilk ziyaret çerçevesinde dün Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğünü yazdı.

Gazete görüşmede, Kıbrıs sorunu, Topluluk ilişkileri ve kadının rolü konularının ele alındığını belirtirken, Dimitriu’nun görüşmede ayrıca, Rum Meclisi’nin, Topluluğun faaliyetlerine ektin katılımına da vurgu yaptı.

Scotland ise, Güney Kıbrıs’ın Topluluğun değer ve ilkelerine bağlılığına ve Topluluk içerisindeki rolünün önemine vurgu yaptı.