“CTP iktidarında ortak akıl ve toplumsal uzlaşı esas olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’na eklenen 23B maddesinin ifade özgürlüğünü tehdit eden bir gelişme olduğunu ifade ederek “Gazeteciliği suç haline getiren bir yasa değişikliği kabul edilemez. Gazeteciliğin suç haline getirilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

“Yargılanmaktan korkmayın”

Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasına Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in yargı süreci ile başladı. “Sadece halka hizmet verdiği için 6 yıldır yargılanmaktaydı. Süreci büyük bir siyasi olgunlukla geçirdi ve bugün beraat etti” diyen İncirli, Ahmet Latif’i göstermiş olduğu cesaret ve siyasi olgunluktan dolayı tebrik etti. Latif’in herkese örnek olması gerektiğini de dile getiren İncirli, “Yargılanmaktan korkmayın ve kaçmayın. Hakikatlerin ortaya çıkması bu toplumun vicdanı için gereklidir ve bütün siyasilerin bu olgunluğa ulaşmasının zamanı artık gelmiştir” dedi.

“Günübirlik yasalar ülkede güven ve istikrarı yok ediyor”

Ekonomik ve demokratik özgürlüklerin, basın özgürlüğünün ve çevresel sürdürülebilirliğin yaşamsal konular olduğunu ifade eden İncirli, mevcut hükümetin bu olgulara zarar verdiğini ve gelişmesine engel olduğunu söyledi. İncirli, ekonomik özgürlüğün siyasi özgürlük ve refahla ilişkili olduğuna değinerek “Ekonomik özgürlük olmadığı koşullarda demokratik ve siyasi özgürlükten, refahtan, sosyal adaletten bahsetmek mümkün olmaz” şeklinde konuştu. Ülkenin yüksek enflasyon, kayıt dışılık gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğuna da dikkat çeken İncirli, hükümete gerekli adımları atmadığı için eleştirilerde bulundu. İncirli, “Son bir haftada yaptıklarınıza bakıyoruz. Emlak piyasası, mülk edinme ve inşaat sektörü stratejik öneme sahip konulardır ve karar alırken sonuçlarını düşünmek lazım. Günübirlik yasalar ülkede güven ve istikrarı yok ediyor” ifadelerini kullandı.

“Gazeteciliğin suç haline getirilmesine izin vermeyeceğiz”

İncirli, konuşmasının devamında Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’na eklenen 23B maddesinin ifade özgürlüğünü tehdit eden bir gelişme olduğunu ifade ederek herkesin bu yasaya karşı çıktığını ancak hükümetin görmezden geldiğini söyledi. Gazeteciliğin suç olmadığını en yüksek sesle haykırmak gerektiğini söyleyen İncirli, “Ancak sizin istediğiniz, mikrofonların sağır, kameraların kör, kalemlerin kırık olmasıdır” dedi. Hükümetin bu yasa değişikliğinden vazgeçmesi için çağrıda bulunan İncirli, “Gazeteciliği suç haline getiren bir yasa değişikliği kabul edilemez. Gazeteciliğin suç haline getirilmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Sıla Usar, demokratik özgürlüklerin bu şekilde ortadan kaldırılamayacağının altını çizerek basın örgütlerinin sabah Meclis önünde yaptığı eyleme de değindi. “Eğer siz bu topluma karşı bir savaş açtıysanız, gazeteciler de size karşı bu savaşı verecektir ve biz de onların yanında olacağız” diyen İncirli hem basın özgürlüğünü hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit altına alan, gazeteciliği suç haline getiren bir yasa değişikliğinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Kararlar bugünü değil yarınları düşünerek alınmalı”

Alçak Orman Arazileri sürecine de değinen İncirli, sorunun ayrılan arazinin büyüklüğünden kaynaklandığını söyledi. Söz konusu yatırımın bölge için gerekli olduğunu dile getiren İncirli, arazinin daraltılması yönündeki çağrılara rağmen hükümetin ortak akıl ve müzakere zemininden uzak durduğunu belirtti. “Bu arazilerin daraltılması yönünde çalışma yapılması gerekli. Biz bu çalışmalara katkı koymaya hazır olduğumuzu söyledik. Yasa Cumhurbaşkanlığı’ndan geri geldi fakat siz olduğu gibi geri getirdiniz, hiçbir şeyi müzakere etmek, ortak akılda buluşmak istemiyorsunuz” diyen İncirli, hükümetin bu yaklaşımının sürdürülebilir olmadığını ve ülkeye zarar verdiğini söyledi. “Kararlar bugünü değil yarınları düşünerek alınmalı” diyen İncirli, CTP iktidarında ortak akıl ve toplumsal uzlaşının esas olacağını vurguladı.