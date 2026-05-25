Başbakan Ünal Üstel, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın hukukçularla birlikte çalışıldığını belirterek, basın özgürlüğünü kısıtlamadıklarını kaydetti.

Üstel, ülke değerlerinin korunması gerektiğini söyleyerek, “Ülkenin değerlerini korumakla sorumluyuz. Ne yapıyorsak ülke için yapıyoruz.” dedi.

Yasama ve denetim göreviyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

Genel Kurul’da ilk olarak Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan "Genel Ortaöğretim Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik"), "İlköğretim Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik)", "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik)" yasa tasarılarının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından; Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına yönelik tezkere oy çokluğuyla onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası ile Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına yönelik tezkereler de oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Kredi Faiz Destek Fonu Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine yapılmasına ilişkin tezkere oy çokluğuyla oanylandı.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Genel Kurul devam ederken komite çalışmalarına devam etmesi yönündeki tezkeresine ilişkin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli söz aldı.

İncirli, Genel Kurul’daki gündemin ağırlığı gözetilerek, komitenin bu talebini uygun bulmadıklarını ifade etti.

CTP Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, komitede görüşülen konunun önemli olduğunu ve komitedeki dört veya beş milletvekilinin değil, Genel Kurul’daki diğer milletvekillerin de katkı koymak isteyeceğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grubu Başkan Vekili Sunat Atun ise, görüşlere teşekkür ederek, tasarının görüşülecek sadece iki maddesi kaldığını kaydetti. Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne iletilmesine ilişkin tezkere bilgiye sunuldu.

Çalışmalara CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin 62’nci madde tahtındaki konuşmasıyla devam edildi.

- İncirli: “Gazeteciliği suç haline getiren yasa değişikliği kabul edilemez”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Gazetecilik suç değildir” başlıklı konuşmasında, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in altı yıl yargılanmasının ardından bugün beraat ettiğine dikkat çekerek, Latif’i gösterdiği cesaret ve siyasi olgunluktan dolayı tebrik etti. İncirli, yargılanmaktan kaçınılmaması ve hakikatlerin herkes tarafından görünür olmasının toplumun ihtiyacı olduğunu kaydetti.

İncirli, Kıbrıslı Türklerin köklü bir ağacı olduğunu ancak dallarının hükümetin eylemleriyle sürekli kırıldığını, dallarının gelişmesine engel olunduğunu belirterek, “Bırakın bu dalları sürgün versin, bu memlekete, bu memleketin insanına güvenin.” dedi.

Ülkenin borç sarmalı, kontrol edilemeyen harcamalar, baş edilemeyen bir enflasyon, giderek büyüyen kayıt dışılık gibi meseleleri olduğunu söyleyen İncirli, bu konular için bazı yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, tedbir alınması gerekirken hükümetin farklı konular üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Geçen hafta yabancıların mal sahibi olmasına ilişkin yasa değişikliği yapıldığını hatırlatan İncirli, emlak alanında bu düzenlemelerin stratejik öneme sahip olduğunu, atılan adımların nereye varacağının düşünülmesi gerektiğini vurguladı. İncirli, “Yap-boz tahtası gibi sürekli karar değiştirilirse, düzeltmeye çalışıldığında çok geç olur.” dedi.

İncirli, yine geçen hafta, yurtdışındaki finansal varlıkların ülkeye getirilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldığını anımsatarak, gelecek paranın ne için kullanılacağının belli olmadığını söyleyerek, bunun yanında ekonomik örgütlerin bu düzenlemenin kayıt dışılığa çanak tutacağı yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtti.

İncirli, “Bu ülkenin ekonomik özgürlüğünü, bu ve buna benzer uygulamalarla tehdit altına alıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’ndaki düzenleme hakkında da konuşan İncirli, ilk olarak söz konusu düzenlemenin bu yasa altında ele alınmasının doğru olmadığını ilettiklerini ancak kabul edilmediğini, ardından Cumhurbaşkanı’nın yasayı gerekçeleriyle geri gönderdiğini ancak hükümetin Cumhurbaşkanı’nı da dikkate almadığını söyledi.

Söz konusu düzenlemenin gazeteciliği suç haline getireceğini dile getiren İncirli, tüm milletvekillerinin gazeteciliğin bir suç olmadığını haykırması gerekirken, hükümetin ısrarla “mikrofonlar susacak, kameralar kararacak, kalemler kırılacak.” şeklinde bir talebi bulunduğunu söyledi.

- “Topluma karşı bir savaş açtıysanız toplumda size karşı savaşacak, bundan kaçamazsınız”

Sivil haklar ve özgürlükler konusunda bu yasanın geçmesi halinde dibe çakılacağını söyleyen İncirli, “Gazeteciliği suç haline getiren yasa değişikliği kabul edilebilir değildir.” dedi.

Vazgeçmek için halen daha zamanın olduğunu söyleyen ve “vazgeçin” çağrısında bulunan İncirli, söz konusu düzenlemeyle hem basın özgürlüğünün tehdit edileceğini hem de halkın haber alma ve bilgi edinme hakkının ihlal edileceğini kaydetti.

Gazetecilik mesleğinin diğer mesleklerden farklılıkları ve önemine dikkat çeken İncirli, gazetecilerin “Bize karşı savaş açtılar.” dediklerini belirtti. Gazetecilere açılan savaşın topluma açılan bir savaş olduğunun altını çizen İncirli, “Topluma karşı bir savaş açtıysanız toplumda size karşı savaşacak, bundan kaçamazsınız.” dedi. İncirli, bir gazetecinin hapse girmesi durumunda ne olacağının tahayyül edilmesi ve sonuçlarının hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Bugün yine Meclis gündeminde olan alçak orman arazilerinin kiralanmasına yönelik hem Meclis’te hem toplumda büyük tartışmalar yaşandığını söyleyen İncirli, bölgeye bir üniversitenin yatırım yapması ve kalkınmaya katkı koyması konusunda herkesin hem fikir olduğunu kaydetti. İncirli, ancak toplumun ve kendilerinin talebinin arazilerin daraltılması yönünde olduğunu belirtti. Sürekli olarak bu yöndeki çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını ifade ettiklerini söyleyen İncirli ancak hükümetin çağrıları dikkate almadığını dile getirdi.

İncirli, alınan kararların yarınlar düşünülerek alınması gerektiğini vurguladı.

Bölgede ve Türkiye’deki son gelişmelere de işaret eden İncirli, ülkenin kendi demokratik, kurumsal yapısını sağlamlaştırmasının ve ekonomik özgürlüğünü güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

- Üstel: “Kimsenin basın özgürlüğünü kısıtlamıyoruz… Yasa hukukçularla çalışıldı”

CTP Genel Başkanı İncirli’nin ardından söz alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden beri ülkede siyasi istikrar sağlandığını ve bunun sayesinde ekonomide de istikrar kazanıldığını kaydetti.

Üstel, dört yıl içerisinde geçirilen yasaların ülkenin ihtiyacı doğrultusunda elzem yasalar olduğunu söyleyerek, tüm bu çalışmaları tek başına yapmadıklarını, sektörlerin görüşlerini alarak, onlarla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda tasarıları Meclis’e getirdiklerini söyledi.

Üstel’in konuşması esnasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Ceza Yasası’nı da sektörlerle danışarak mı düzenlediniz_” diye sordu ve “propaganda dinlemek istemediklerini” söyledi. Bunun üzerinde milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Ardından konuşmasına devam eden Üstel, “Kimsenin basın özgürlüğünü kısıtlamıyoruz.” dedi.

Üstel, söz konusu düzenlemede de Barolar Birliği ve hukukçularla çalışıldığını dile getirerek, bunların bir reform paketi olduğuna dikkat çekti. Bu yasaların komitede detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Üstel, ülkedeki basın özgürlüğünün dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, düzenlemelerle dünyada ne varsa onu yaptıklarını kaydetti.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’e yönelik altı yıl önce yapılan “karalamaların” doğru olmadığını belirten Üstel, “Ülkenin değerlerini korumakla biz sorumluyuz. Ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz.” dedi.

- “Ülke yeşilini korumak için doğal gazın getirilmesi çalışmaları yapıyoruz”

Ülke için yapılan projelere fosil yakıt örneğini veren Başbakan Üstel, fosil yakıt sorununun iktidara gelen kimse tarafından çözülemediğini belirterek, enterkonnekte sisteme geçilerek yeşil enerji üretiminin sağlanması için çalıştıklarını söyledi. Üstel, bir buçuk yıldır Avrupa Birliği’nin bu konudaki onayını beklediklerini, buna alternatif çözüm de ürettiklerini, ülke yeşilini korumak için ülkeye doğal gazın getirilmesi için çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Başbakan Üstel’in ardından yerinden söz alarak, Başbakan Ünal Üstel’in konuşmasını tamamlamasının ardından soru kabul etmemesine tepki gösterdi.

Başbakan’ın basın mensuplarıyla görüşmekten kaçındığını söyleyen Özuslu, Başbakan Üstel’in konuşma yaparken yukarıda Genel Kurul’u izleyen basın mensuplarına bakması gerektiğini kaydetti.