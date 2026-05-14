Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Fırın ve Unlu Mamuller Derneği’ni kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, fırıncılık sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar, artan maliyetler ve sektörün sürdürülebilirliği ele alındı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Sıla Usar İncirli, ekmek üretimi ve değirmenciliğin stratejik öneme sahip alanlar olduğuna dikkat çekerek, özellikle Covid-19 pandemisi gibi olağanüstü dönemlerde unlu mamul üretiminin hayati rolünün daha net görüldüğünü ifade etti.

Her sektörün ilgili paydaşlarla birlikte, planlı, adil ve sürdürülebilir politikalarla güçlenebileceğini belirten İncirli, fırıncılık sektörünün sorunlarının da sektör temsilcileriyle istişare içerisinde çözüleceğini söyledi.

Yerli üretimin ve değirmenlerin korunmasının önemine vurgu yapan İncirli, “Temel hedefimiz halkın sağlıklı, kaliteli, besin değeri yüksek ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesidir.” dedi.

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği Başkanı Bayram Ezdaş ise sektörün yaşadığı sıkıntıları aktararak elektrik, mazot ve un fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını söyledi.

Büyük marketlerin kendi fırınlarına sahip olması, ithal donmuş ekmek kullanımının yaygınlaşması ve un çeşitliliğine erişimde yaşanan sıkıntıların sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Ezdaş, böylesine stratejik bir alanın giderek güç kaybettiğine dikkat çekti.

Ziyarette İncirli’ye CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri Armağan Candan ile Filiz Besim ve MYK üyesi Koral Aşam eşlik etti.