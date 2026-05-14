Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçerek çocuğunu annesinin yanından kaçırdığı yönünde haberler çıkan Ö.O (E-26), 1. Derece askeri yasak bölgeye gizlice girme, ihlal ve yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’den ayrılmak suçlarından tutuklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Polis Basın Subaylığı, basında çıkan haberlerin ihbar kabul edildiğini ve polisin harekete geçerek Ö.O’yu oğluyla birlikte Gazimağusa’da tespit ettiğini belirtti.

Polis Basın Subaylığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de devreye girdiğini ve çocuğun şu anda ev ortamında babaannesinin yanında kalmasına karar verdiğini kaydetti.

Ö.O’nun ise 1. Derece askeri yasak bölgeye gizlice girme, ihlal ve yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’den ayrılmak suçlarından tutuklandığı kaydedildi.