Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kamu kaynaklarının doğru kullanılmamasının bedelini yurttaşların ödediğini kaydederek, CTP’nin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla göreve hazır olduğunu ve halkın hakkını yeniden halka teslim edeceklerini vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Haspolat’ta bölge halkıyla bir araya geldi. Halk buluşmasında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, halkın sorun ve beklentilerini dinleyerek CTP’nin çözüm önerilerini paylaştı.

Etkinlikte İncirli’ye milletvekilleri, MYK üyeleri, ilçe yöneticileri, Haspolat Örgütü’nün yönetici ve üyeleri eşlik etti. İncirli, buluşmada, Haspolat’taki gençlik örgütlenmesi kapsamında partiye katılan gençlerle de bir araya geldi.

-“CTP halkın gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edecek”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölge halkına hitaben yaptığı konuşmada, ülkede giderek derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti, mevcut anlayışın emekçileri, çalışanları ve dar gelirli kesimleri görmezden geldiğini söyledi.

“Bu memleketin omurgası alın teriyle çalışan insanlardır.” diyen İncirli, toplumun yükünü taşıyan emekçilerin hak ettiği yaşam koşullarına kavuşması için mücadele ettiklerini vurguladı. Haspolatlıların yaşadığı sorunları yakından bildiklerini ifade eden İncirli, CTP’nin göz boyayan vaatler değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

İncirli, “CTP halkın gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edecek. Somut ve sürdürülebilir politikaları hayata geçireceğiz ve bu ülkeyi adım adım ayağa kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

-“Bizim size sözümüz kreş seferberliği oluşturmaktır”

Konuşmasında özellikle kadınların ve çalışan ailelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken İncirli, ülkede kreş ve etüt hizmetlerindeki eksikliğin önemli bir sosyal sorun haline geldiğini belirtti.

Çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir alan bulmakta zorlanan ailelerin ve çalışma hayatına katılımda çeşitli engellerle karşılaşan kadınların yaşadığı sıkıntılara işaret eden İncirli, “Size sözümüz şudur. CTP iktidarında kreş seferberliği oluşturacağız. Bizim size sözümüz kreş seferberliği oluşturmaktır.” dedi.

Kreş ve etüt hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının hem çocukların güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına erişmesini sağlayacağını hem de kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almasının önünü açacağını vurgulayan İncirli, göreve geldiklerinde bu alandaki eksiklikleri gidermek için kapsamlı adımlar atacaklarını söyledi.

İncirli, kreş ve etüt hizmetlerinin bir ayrıcalık değil, sosyal devlet anlayışının temel gerekliliklerinden biri olduğunu ifade ederek, bu konuda ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

-“Halkın hakkını yeniden halka teslim edeceğiz”

İncirli, kamu hizmetlerinde yaşanan sorunlara da değinerek, yurttaşların en temel hizmetlere ulaşmakta zorlandığını söyledi. Ülkedeki ekonomik sıkıntıların ve yolsuzlukların doğrudan halkın yaşam kalitesini etkilediğini belirten İncirli, kamu kaynaklarının doğru kullanılmamasının bedelini yurttaşların ödediğini ifade etti.

“Her yolsuzluk bir okulun, bir ilacın, bir hizmetin eksik kalması demektir.” diyen İncirli, CTP’nin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla göreve hazır olduğunu kaydetti. Yaklaşan seçimlere de işaret eden İncirli, toplumun değişim iradesinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti. İncirli, "Halkın hakkını yeniden halka teslim edeceğiz.” dedi.

-Barçın: "Emekçilerin hak ettiği yaşam koşullarına kavuşması için mücadele edeceğiz"

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ise, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparak, CTP’nin her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini belirtti.

Haspolat’ın Lefkoşa ilçesi için özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Barçın, halkın ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde hükümetin yarattığı sorunların toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Barçın, CTP’nin emeğin, emeklinin ve çalışanların hak ettiği yaşam koşullarına kavuşması için mücadele etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.