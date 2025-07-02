Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Arapça öğretmeni münhalinin KKTC’de yetişmiş eğitimcilere istihdam olanağı sağlamak amacıyla açıldığını belirtti.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla konuyla ilgili açıklama yapan İnanıroğlu, münhalin yalnızca bir Arapça öğretmeni kadrosu için açıldığını ve bu ihtiyacın, Türkiye’den görevlendirilen mevcut öğretmenin görev süresinin bu yıl sona erecek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Bakanlığın, yeni alınacak öğretmenin mevcut öğretmenle birlikte çalışarak tecrübe kazanmasını ve sürekliliğin sağlanmasını hedeflediğini kaydeden İnanıroğlu, temel önceliklerinin genç öğretmenlere kendi ülkelerinde görev yapma ve gelişme imkânı sunmak olduğunu dile getirdi.

İlan edilen münhalin, KKTC’de yetişmiş eğitimcilere istihdam fırsatı sağlamak amacıyla açıldığını kaydeden İnanıroğlu, Arapça dersinin Hala Sultan İlahiyat Koleji müfredatında ikinci yabancı dil kapsamında yer aldığını ve diğer okullarda okutulan Fransızca, Yunanca veya Almanca dersleri gibi dil eğitimi çerçevesinde sunulduğunu hatırlattı.

İnanıroğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem’in Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesine karşı çıkarken, yerli öğretmenlerin istihdam edilmesine imkân tanıyan bu münhali eleştirmesinin "çelişki oluşturduğunu" belirtti.