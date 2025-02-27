İmralı'yı üçüncü kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe okudu

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın okuduğu mesajdan:

"1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir"

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, İmralı Adası'nda sabah saatlerinde Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Kürtçesini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu.

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajda, "PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denildi.

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkler ile Kürtlerin, 1000 yılı aşan tarihleri boyunca varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu gördükleri belirtilen açıklamada, "Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokratik toplum ihtiyacının kaçınılmaz olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir."

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.