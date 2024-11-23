Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'daki bir devlet ilkokulunda 4’üncü sınıf öğrencisi okulda görev yapan 4 öğretmeni darp etti.

Alithia gazetesi, söz konusu öğrencinin şiddete meyilli bir öğrenci olduğunu ve daha önce de benzer vukuatları olduğunu kaydederek, öğrencinin kendinde olmadığı bir sırada sınıf arkadaşına saldırmak üzereyken, durumu fark eden öğretmenlerin araya girdiğini ve bu esnada da öğrencinin öğretmenlere saldırdığını yazdı.

Haberde, İlkokul Öğretmenleri Sendikası'nın (POED) olayı Eğitim Bakanlığı’na taşıdığı ve ivedi tedbir talebinde bulunduğu ifade edildi.