Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 23-24 Nisan’da Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında, bir önceki toplantıda gündeme getirdiği "üye ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde AB’nin 42/7 maddesinin devreye sokulması" önerisiyle ilgili beklediği sonucu alma olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Haftalık Kathimerini AB’nin karşılıklı yardım maddesinin, NATO taahhütleriyle tutarlılık gerektirdiğini, dolayısıyla ilk sözün, 23 AB ülkesinin üyesi olduğu NATO’ya ait olduğunu, 42/7 maddesinin ancak NATO eylemlerine ‘tamamlayıcı’ olabileceğini yazdı.

Saldırıya uğrayan AB üyesi ülkeye yardımın AB düzeyinde (kurumsal) değil hükümetler düzeyinde yapılabileceğini yazan gazete AB’nin kendine ait bir ordusu bulunmadığını hatırlattı. Gazete her üye devletin yapacağı yardıma kendisinin karar vereceğini ve bu yardımın askeri imkanlar konuşlandırmaksızın diplomatik, ekonomik, insani veya teknik malzeme yardımı şeklinde olabileceğini vurguladı.

Gazete 42/7 maddesi üzerinde değerlendirme yapan bir AB yetkilisinin “saptanan bu üç boşluk, AB’nin mevcut anlaşmalarında değişiklik yapılmadan doldurulamaz. Bu da bütün üye devletlerin siyasi irade göstermesine ve bazı üye ülkelerde referandum yapılmasına bağlı” dediğini de aktardı.