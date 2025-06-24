Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, üreticilerin, 2025 ilkbahar patates beyanlarına 27 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar itirazda bulunabileceklerini duyurdu.

Kızılduman tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

“2025 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen ilkbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere 25.6.2025 – 27.6.2025 (her iki tarih dahil) cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir.”