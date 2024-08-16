Yüksek Seçim Kurulu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçe Seçim Kurullarını oluşturarak, dünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre; Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran Başkan, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Rauf Kürşad ve Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Cenkay İnan Asli Üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel ise Yedek Üye olarak atandı.

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda Kaza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun Başkan olurken, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçları Ayşen Toroslu ile Umut İnan Asil Üye ve Kaza Mahkemesi yargıcı Şevket Gazi Yedek Üyeliğe getirildi.

Girne İlçe Seçim Kurulu’na Kaza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı Başkan, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçları Alev Hüdaverdi ile Mesut Mesutoğlu Asli Üye ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla Yedek Üye olarak atandı.

Diğer İlçe Seçim Kurulları ise şöyle şekillendi:

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: Kaza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı – Başkan, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Gökhan Asafoğlu ile Kaza Mahkemesi Yargıcı Seran Bensen – Asil Üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay S. Uğur – Yedek Üye.

İskele İlçe Seçim Kurulu: Kaza Mahkemesi Başkanı Musa Avcıoğlu – Başkan, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler ile Kaza Mahkemesi Yargıcı Aysu Çakan – Asil Üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Semra K. Güven – Yedek Üye.

Lefke İlçe Seçim Kurulu: Kaza Mahkemesi Başkanı Pınar Beyoğlu – Başkan, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Meltem Dündar ile Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın – Asil Üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Y. Bilgeç – Yedek Üye.