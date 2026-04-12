Polis tarafından bir araçta yapılan aramada, tasarruflarında beyzbol sopası ile bıçak ve satışı yeşil reçeteye tabi sekiz adet hap bulunduran 21 ve 19 yaşlarındaki iki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde, A.H.’nin (E-21) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası ile bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan H.C.F.’nin (E-19) tasarrufunda ise satışı yeşil reçeteye tabi sekiz adet hap bulundu.

Bahse konu şahıslar, “İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket, tecavüz-i alet ve kanunsuz bıçak taşıma”dan tutuklandı.

-Lefkoşa’da markette hırsızlık: 18 ve 19 yaşlarında üç kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir markete müşteri olarak giden 18 ve 19 yaşlarındaki üç kişi, marketten altı şişe alkollü içki, dört adet araç legosu ve bir kazak çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, hırsızlık olayı dün, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete meydana geldi. Markete müşteri olarak giden D.K. (E-18), M.M.(E-19) ve T.C.’nin (E-19) markette satışa sunulan altı şişe alkollü içki, dört adet araç legosu ve kazağı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarak çaldıkları tespit edildi. Yürütülen ileri soruşturmada, şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- Gazimağusa ve Haspolat’ta “sarhoşluk ve rahatsızlık”: İki tutuklama

Dün, Gazimağusa'da kamuya açık yerlerde, B.R. (E-42) 265 miligram alkollü içki tesiri altında ve Haspolat’ta E.B. (E-40) 98 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler, tutuklandılar.

- İzinsiz ikametten bir kişiye yasal işlem

Dün, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.