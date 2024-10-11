Küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının 2030'a kadar üç kat artması için her yıl 1,5 trilyon dolarlık yatırım gerektiği bildirildi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan açıklamada, mevcut durumda 570 milyar dolar olan yenilenebilir enerji yatırımlarının, 2024-2030 döneminde katlanarak artmasının yanı sıra iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün olduğu kadar fosil yakıtların yerini almasının gerektiği belirtildi.

Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kurulu gücünün 3,9 teravattan 2030'da 11,2 teravata çıkmasının hesaplandığı anlatılan açıklamada, enerji yoğunluğu gelişimi oranının ise bu dönemde yüzde 2'den yüzde 4'e ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, özellikle enerji verimliliği ve elektrifikasyon uygulamalarının ulaştırma, binalar ve endüstri sektörlerinde yaygınlaştırılması gerektiğine işaret edilerek, böylelikle, küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının 2030'a kadar üç kat artması için her yıl 1,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğu anlatıldı.