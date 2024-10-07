Lefkoşa ve Girne-Değirmenlik ana yolunda dün meydana gelen iki trafik kazasında “alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan” iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.30’da Girne-Değirmenlik ana yolunda meydana gelen kazada Ahmet Turhan (E-36) 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CA 749 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağ şerit içerisinde yoluna devam eden CA 749 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelen Nazım Ayata (E-30) yönetimindeki ZUS 252 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan CA 749 plakalı araç sürücüsü Ahmet Turhan tutuklandı.

- Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde saat 23.30’da meydana gelen kazada ise Betül Ay (K-39) 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RM 175 plakalı araçla seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, o esnada tarafında kırmızı ışık yandığı için bekleyen Salar Azarı (E-25) yönetimindeki LL 537 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan RM 175 plakalı araç sürücüsü Betül Ay tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.