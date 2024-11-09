Haravgi gazetesi yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde Kıbrıs Rum ve Türk gazetelerinin rekabetçi söylemlerinin adadaki iki taraf arasındaki gerilimi ve güvensizliği pekiştirip sürdürdüğünü, çünkü bir toplumun diğer toplumu Kıbrıs’ın güvenliği ve istikrarı açısından temel tehdit olarak gösterdiğini kaydetti.

“Son yirmi yılda basında Kıbrıs kimliğine dair izlenimler: Barış inşası kılavuzu” isimli araştırma projesinin tamamlandığını yazan gazete, bu projenin medyanın adadaki çatışmanın sürmesi veya çözülmesindeki etkisini araştırmak aynı zamanda Kıbrıs’ın iki temel toplumunun kimliklerinin şekillenmesinde medyanın rolünü analiz etmeye çalışan çok aşamalı bir araştırmaya yol açtığını kaydetti.

Bunun Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili yardım programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir araştırma projesi olduğunu kaydeden gazete, projenin Kıbrıs Türk Memory and Narrative Center’le iş birliği içerisinde Promithea Araştırma Enstitüsü tarafından uygulandığını ekledi.

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