Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Dava, 22 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.

Öğretmen sendikalarına destek veren sivil toplum örgütleri temsilcileri de, mahkemeler önünde toplandı.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, öğretmen sendikalarını temsilen Avukat Öncel Polili de hazır bulundu.

- Polili

Duruşmanın tamamlanmasının ardından mahkemeler önünde açıklama yapan Avukat Öncel Polili, bugün Anayasa Mahkemesi’nde açtıkları davanın ara emri başvurusuyla ilgili ikinci oturumun yapıldığını kaydetti.

Savcılığın geçen celsede “ara emrine itiraz yerine, davanın esasıyla ilgili müdafaa dosyalamayı tercih ettiğini” anımsatan Polili, “Bizim için de bu makuldü. Ve dün itibariyle davanın esasıyla ilgili müdafaa dosyalandı.” dedi.

“Bunun anlamı şudur. Ara emriyle ilgili duruşma yapmak çok daha teknik ve daha zor olan bir konudur. Davanın esasıyla ilgili olarak, hukuki açıdan yürütülmesi daha pratik olan bir süreçtir.” diye konuşan Polili, ara emri başvuruları yürürlükte kalmakla birlikte mahkemenin davayı 22 Mayıs’a ertelediğini kaydetti.

Tarafların duruşmada sunacağı belgelerin listesini mahkemeye vereceğini kaydeden Polili, daha sonra bu belgelerin sunulması için kısa bir süre verildikten sonra duruşma için bir gün verileceğini dile getirdi.

Polili, kısa bir süre içerisinde de davanın duruşmasının başlayacağını tahmin etiklerini ifade etti.

- Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de, bugün İskele Bekirpaşa Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, 9 Eylül ile Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğretmenleri ve örgüt temsilcilerinin de orada olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

İskele Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlerin eylem hakkını kullandığını belirten Eylem, “Ne yazık ki orada eğitim aksıyor. Bir öğrenci yüzünden diğer öğrencilerin eğitim hakkı çalınmış oluyor. Bu yüzden ara emriyle ilgili olan davamızı geri çekmedik.” dedi.

Konunun çocukların eğitim hakkı ile ilgili olduğunu kaydeden Eylem, bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Anayasa’ya aykırı bu tüzük geri çekilmelidir. Kız çocuklarımızın bedeni üzerinden yapılan bu dayatmaya son verilmelidir.” diyen Eylem, eleştirilerde bulundu.

“Erenköy Lisesi'nde dün yaşanan kazadan dolayı bir kez daha çocuklarımıza ve ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz.” şeklinde konuşan Eylem, bir kez daha denetimsizliğin, ihmalin, alınan yanlış kararların ve yapılmayanların bedelini çocukların ödediğini savundu.

Defalarca uyardıklarını ancak gerekli tedbirlerin alınmadığını belirten Eylem, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

-Maviş

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, öğretmenlerin “kalemin sivri ucu” durumunda olduğunu belirterek, “Büyük bir duvara, küçük bir delik açmaya çalışıyorlar ve bu açılacak delik yalnız Disiplin Tüzüğü meselesiyle ilgili değildir.” diye konuştu.

Dün yaşanan kazanın ilk olmadığını ifade eden Maviş, otobüslerin durumuyla ilgili de ilk uyarılar olmadığını dile getirdi.

Otobüslerin okullardan daha eski olduğunu vurgulayan Maviş, yetkililere önerilerde bulundu.

“İhaleye çıkılsın. 5 yıllık, 10 yıllık kontratlar yapılsın. Kalkınma Bankası'ndan uygun krediler sağlansın ve otobüsler değişsin. 2017-2022 yıllar arasında İki Toplumlu Eğitim Komitesi’nin organize ettiği ‘İmagine’ projesindeki otobüsler gibi olsun. “diyen Maviş, KKTC’de okul taşımacılığı yapabilecek AB kriterlerine uygun tek bir şirket olduğunu ileri sürdü.

Otobüslerin kapasitesinin üstünde ve birden fazla yere öğrenci taşıdığını dile getiren Maviş, eleştirilerde bulundu.

Disiplin Tüzüğü ile ilgili mücadelelerinin devam ettiğini belirten Maviş, eğitimin Anayasal bir hak olduğunu kaydetti.

Maviş, eğitim hakkı dikkate alınarak sürecin hızlandırılması temennisinde bulundu.

Birlikteliklerinden rahatsız olan aşırı uçların olduğunu savunan Maviş, konuşmasında “Asgari müşterekte buluştuğumuz yer Disiplin Tüzüğü’dür. Bu noktada da kavgaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız da buradadır.” ifadelerine yer verdi.

- Gökçebel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, ülkede oluşturulduğunu ileri sürdüğü kötü yönetimin devam ettiğini belirterek, “Toplumun tamamı, bugün mahkemeden adalet bekler duruma gelmiştir.” dedi.

“Hangi konuda siyaset artık çözüm üretiyor? Trafikte mi, eğitimde mi, sağlıkta mı, kamusal hizmetlerde mi?.. Halkın, ülkenin, eğitiminin yararına olmayacak ne varsa, toplumu karşı karşıya bırakıyorlar.” şeklinde konuşan Gökçebel, bugün öğretmenlerin başlattığı ve oluşturduğu barikata toplumun ses verdiğini dile getirdi.

Toplumun laik ve çağdaş yaşam biçiminden, Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmeyeceğinin altını çizdiğini ifade eden Gökçebel, “Daha ne kadar bunun altı çizilecek ve toplumsal bir mücadele olarak ortaya konacak?” diye sordu.

Hükümete ve Milli Eğitim Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulunan Gökçebel, “Bu öğretmen, okulda kılık kıyafeti eksik olan çocuğa kılık kıyafetini tamamlıyor. Karnı aç olan çocuğa, yemek buluyor. Psikolojik olarak çökmeye aday çocuğa elini uzatıyor, yardım ediyor. Toplumu ve öğretmeni germekten vazgeçin.” dedi.

Ülkeyi kaosa sürükleyecek adımlar atıldığını savunan Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun “Laik” olduğunu ve “Laik” kalacağını belirtti.