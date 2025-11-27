Aygün’de 75 yaşındaki Elmas Altınışık bugün evinde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yapılan ileri soruşturmada Altınışık’ın yaşamına son verdiği tespit edildi.

Öte yandan Akıncılar’da sakin 29 yaşındaki Zeynep Efe de bugün yaşamını yitirdi.

Efe’nin yaşamına son verme teşebbüsünde bulunduğu Pazar günden beri Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına olduğu ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybettiği belirtildi.