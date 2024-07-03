Bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs'tan Heran Çiftçi ve Kezban Saraçoğlu'nun layık görüldüğü Fransız Akademik Palmiye Nişanı'nın (Ordre des Palmes académiques) bugün saat 11.30’da Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği binasında düzenlenen törenle takdim edildiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nin de kurucu üyelerinden olan Heran Çiftçi ve Kezban Saraçoğlu uzun yıllar Fransız dilinin ve kültürünün tanınmasına olan katkıları nedeniyle şövalye unvanına layık görüldü.

Fransız Kültür Derneği’nden verilen bilgiye göre, Heran Çiftçi ve Kezban Saraçoğlu yaptıkları konuşmada bu ödüle layık görüldükleri için büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirtirken, ödülün ileriki yıllarda Fransız dilinin ve kültürünün ülkede tanınması için emek harcayan kişilere de layık görülerek devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Fransa'da akademik, kültürel çevreler ve eğitim alanında çalışanlara verilen bir nişan olan Akademik Palmiye nişanı başlangıçta Napolyon tarafından Paris Üniversitesi'nin kadrosundaki seçkin isimlere verilen bir madalya iken, 4 Ekim 1955 tarihinde Cumhurbaşkanı René Coty tarafından nişan olarak kabul edildi.

Akademik Palmiye Nişanı, dünyanın değişik noktalarında Fransız kültürünün yayılmasına, Fransız ulusal eğitimine ve kültürüne önemli katkıları olan kişilere Fransa Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından veriliyor.