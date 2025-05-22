Dikmen'de elektrik santraline ait kontrol odası önünde yangın çıktı, Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde ise otomobil yandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Dikmen’de Santralyolu Sokak’ta bulunan Dikmen Elektrik Santrali’ne ait kontrol odası binasının dışında, bu sabah muhtemelen ana kesici kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; ana kesici, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki alüminyum bakır kablo ile kontrol odası binasının ahşap çatısında bulunan mertekler ve tahtalar yandı.

- Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde dün seyir halindeki RK 129 plakalı araçta muhtemelen oluşan yakıt sızıntısının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç tamamen yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.