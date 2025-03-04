ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 02.03.2025 tarihinde, Gaziköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunduğu sırada yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Yılmaz DOMRUL (E-59)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.03.2025 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahın giriş kapısı önünde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Fevzi ŞAHİN (E-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akut koroner sendrom ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.