Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
(DOĞ/ŞEB)
Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
(DOĞ/ŞEB)
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