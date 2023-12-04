Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Arıcılar Birliği: “Kimyasal İlaçlara Toptan Karşıyız Ve Her Türlü Mücadeleyi Yapmaya Kararlıdayız” Arıcılar Birliği: “Kimyasal İlaçlara Toptan Karşıyız Ve Her Türlü Mücadeleyi Yapmaya Kararlıdayız”

(DOĞ/ŞEB)