Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

(DOĞ/ŞEB)