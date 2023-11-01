Polis Basın Subaylığı dün yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Açıklamada, 3 kişinin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Polis Basın Subaylığı dün yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Açıklamada, 3 kişinin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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