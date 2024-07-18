Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alacak zirve saat 10.00'da başlayacak.

KTTO'dan yapılan açıklamaya göre zirve "KTTO, DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi iş birliğinde, KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği ortaklığında" organize ediliyor.

Zirve açılışında ev sahibi ve işbirliği yapılan kurum temsilcilerinin yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi Sibel Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşma yapacak.

Ardından, “İş Dünyasında Kadın” Paneli ve ikili görüşmelerle zirve devam edecek.