İnsan Hakları Derneği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine Kıbrıs'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in "AB’nin Kıbrıs’ta bir anlaşma için yeterli garantörlük etkinliğine sahip olduğu iddiasını Dernek olarak şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, "bir birleşmenin ancak KKTC’nin AB üyeliği ile AB çatısı altında mümkün olacağını tüm tarafların kabul etmesinden geçtiğini" kaydederek, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarının kurucu ortak Kıbrıs Türklerine tanıdığı devlet hakkının, oldu bittiler ve Bizans entrikalarıyla ortadan kaldırılamayacağını” ifade etti.

Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulis’in Kıbrıs’ın birleştirilmesi gerektiği açıklamasına sadece insan hakları kapsamında destek verdiğini belirtirken, Annan Planı referandumu zamanında verilen sözlerin halen tutulmadığını hatırlatarak, Rum lider Hristodulidis’in bu tür söylemlerle KKTC halkında güven yaratmasının mümkün olmadığını ifade etti. Yılmaz Işık, Cumhuriyet Meclisi’ni, "Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ve devletini tescil ve teyit için karar almaya" çağırdı.