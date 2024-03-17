Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kendisini yedek parçacı olarak tanıtan Şükrü Şardu, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyerek, S.Ş. isimli şahsın yaklaşık 150 bin TL parasını sahtekarlıkla temin etti. Şikayet üzerine yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emine Çıkan, zanlının, 15 Mart 2024 tarihinde saat 16:20'de yedek parçacı olmadığı halde, Türkiye’de sakin S.Ş isimli şahsa, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyip 3000 Euro , parayı nakit olarak 47,200 TL parayı ise halk bankasındaki hesabına Garanti Bankasından EFT yolu ile yatırmasını sağlayarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.zanlının, 16 Mart 2024 tarihinde tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.