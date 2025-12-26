İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde eş zamanlı denetim yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, polis ve kaymakamlıkların koordinasyonuyla yapılan kontrollerde, ülkede izinsiz ikamet eden 6 kişi yakalandı.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.