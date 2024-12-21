İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kanlı Noel'den bugüne kadar geçen sürede Rumların Kıbrıs Türk halkına karşı olumsuz tutumlarını sürdürdüğünün açıkça ortada olduğunu belirtti.

Oğuz, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, 61 yıl önce Rumların başlattığı Akritas Planı uyarınca Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan saldırıları hatırlatarak, "Rumların, Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde insanca, özgürce ve eşit statüde yaşama hakkını tanıma konusundaki tutumlarında herhangi bir olumlu gelişme olmadığını görmekteyiz. Dünyanın artık bu gerçeği görmesini bekliyoruz." dedi.

Oğuz, 21 Aralık 1963'teki katliamda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anarken, gazilere ise minnet ve şükranlarını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye sımsıkı sarılmanın, bağımsız devleti yaşatmanın tek çıkış yolu olduğunu vurgulayan Oğuz, "Tarihin tekerrür etmemesi, Kanlı Noel'lerin bir daha yaşanmaması için bu yoldan sapmamalıyız.” ifadelerine yer verdi.