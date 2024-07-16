İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette 17 yıl önce yürürlüğe girmesi beklenen Belediye Personel Yasasına bağlı atama ve sınav tüzüğünün hala yürürlüğe girmemesinin yarattığı sorunlar görüşüldü.

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali ziyarette yaptığı konuşmada bu konudaki mağduriyetin giderilmesi gerektiğine vurgu yaparak, çalışanların hak ettiği adil ve liyakata dayalı sistemin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Kolozali, yerel yönetimlerin etkin çalışabilmesi için gerekli olan düzenlemelerin hızlandırılması talebinde de bulundu.

Toplantıda DEV-İŞ Federasyonuna bağlı Emek-İş Sendikası ile Avcılık Federasyonu arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla Merkezi Av Komisyonu ile Avcılık Federasyonu arasındaki yetkilendirme probleminin çözümü konusunda mutabakata da varıldı.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise 18 belediyenin nüfus, ekonomi ve personel yapısı gibi konularda birbirinden farklı olduğunu kaydetti ve her belediyenin ihtiyacına uygun, adil ve liyakata dayalı bir tasarı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Oğuz, "Amacımız, tüm belediyelerimizin etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. En kısa sürede hazırlayacağımız taslağı ilgili paydaşlarla paylaşarak, ortak bir çözüm yolu bulmayı hedefliyoruz" dedi.