İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nı günümüz koşullarına uygun hale getirmek amacıyla Muhtarlar Birliği ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhtarların daha çağdaş koşullarda görev yapabilmesi ve uygulamada yaşadıkları sorunların çözülmesi amaçlanıyor.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Nurcan Kutay, Bakanlık Hukukçusu Emine Uzun ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz yanı sıra muhtarlardan oluşan heyet katıldı.

Açıklamada, toplantıda 43/2009 sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda muhtarların görüş ve önerileri doğrultusunda değişiklik çalışmalarının yapılmaya başlandığı da ifade edildi.