Mavideniz’in öldürülmesi olayına karışan 2 zanlı, geniş güvenlik önlemi altında İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlılardan M.Y. suçunu kabul etti, D.Ö.A. ise suçlamaları reddetti

İskele’de bir eğlence mekanının önünde dün sabah cinayete kurban giden 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesi olayına karışan 2 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mavideniz’in öldürülmesi olayına karışan zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Gürkan Kemaneci, mahkemede verdiği ifadede, olay gecesi Hüseyin Mavideniz’in eğlence mekanında “huzursuzluk çıkardığı” için mekan dışına çıkarıldığını söyledi.

Mekanın giriş kapısında Mavideniz’in ilk olarak zanlılardan M.Y’nin (E-26) yumruk darbesi sonucunda yere düştüğünü, daha sonra diğer zanlı D.Ö.A. (E-23) tarafından yere düştüğü esnada ayağı başına basılması ile darp edilip ölümüne neden olduklarını söyledi.

Zanlılardan M.Y’nin suçunu kabul ettiğini diğer zanlının ise suçlamaları kabul etmediğini belirten Müfettiş Muavini Gürkan Kemaneci, tahkikatın devam ettiğini belirtti ve zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi tahkikatın selameti için zanlılara 3’er gün tutukluluk emri verdi.