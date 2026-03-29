Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) da yarın yapılacak genel greve katılacaklarını açıkladı.

Hür-İş ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının tüm uyarılara rağmen Meclis Genel Kurulu’na getirilmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu” savundu.

Serdaroğlu, bu tasarının sadece kamu çalışanlarını değil; asgari ücretliden emekliye, sosyal yardım alanlardan engelli maaşı alanlara kadar toplumun "en kırılgan" kesimlerini doğrudan hedef aldığını ileri sürerek,” Milyonların hakkını hiçe sayan bu anlayışa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir.” dedi.

Hükümetin bir grev yasağı getirmesi durumunda, bu yasağı tanımama ve sivil itaatsizlik yoluna gitme kararlarının da kesin olduğunu kaydeden Serdaroğlu, kısa vadeli kaygılar yerine geleceği düşünmek zorunda olduklarını belirtti; tüm çalışanlarını bu mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Serdaroğlu, “Provokasyonlara geçit vermeden, emeğimizin ve ekmeğimizin onurunu hep birlikte savunacağız. Biz ne kimseden lütuf bekliyoruz ne de hakkımız olmayana göz dikiyoruz; tek derdimiz alın terinin karşılığının gasp edilmediği adil bir düzendir.” ifadelerini kullandı.

- Memur-Sen: “Kararı selamlıyoruz, tüm üyelerimizle grevdeyiz”

Memur-Sen’den yapılan açıklamada ise, bugün yapılan toplantıda tüm üyeleriyle genel greve katılma kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, “Memuru, işçiyi, emekliyi ülkede yaşanan ekonomik krizin tek sorumlusu olarak gösteren ve elini bordro mahkumlarının cebine atmaktan çekinmeyen yönetim anlayışını protesto etmek ve açıklanan ekonomik tedbirlere hayır demek için sendikaların almış olduğu genel grev kararını selamlıyoruz.” denildi.