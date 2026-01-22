Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, devletin daha ileriye gitmesinin kurumların çalışması ve verimli olmasından geçtiğini belirterek, bürokrasi uygulamalarının azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki sosyal güvenlik sisteminde 165 bin sigortalı bulunduğunu ifade ederek, bunların yaklaşık 70 bininin İhtiyat Sandığı iştirakçisi, 22 bininin ise işveren olduğunu kaydetti.

165 bin sigortalının yaklaşık yüzde 47’sinin KKTC vatandaşı, yüzde 35’inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışma izinli, yüzde 28’inin üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olduğunu belirten Yeltekin, sosyal güvenlik sisteminde ise yaklaşık 40 müfettiş bulunduğunu ifade etti.

Denetim mekanizmasının yetersiz olduğunu savunan Yeltekin, denetim yoğunluğu ve sistemin işleyişine yönelik ağır baskıların oluşturduğu çalışma koşulları ve araç-gereç eksikliğinden denetimin geciktiğini, ötelendiğini ve yasal mevzuat eksikliklerinden dolayı zararın işçi lehine sonuçlandığını kaydetti.

Son zamanlarda özellikle Çalışma Dairesi’nin, güven ve yetki alanının içerisinde tüm zorluklara rağmen denetim yapmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yeltekin, şunları belirtti:

“İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Daire müfettişlerinin denetimleri de önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bürokrasi uygulamalarının temel olarak azaltılması, daha iyi bir sonuç sağlayacaktır. Sonuç olarak devletimizin daha ileriye gitmesi devlet kurumlarının çalışması ve verimli olmasından geçer.”