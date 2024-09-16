Serdaroğlu: “Asgari ücrette yapılan artışa tepki gösteren Ekonomik Örgütler Platformu, elektriğe zam yapılırken ya da kendi üyeleri bu zam yağmuruna katılırken neredeydi?”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), yarın yeniden toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, başta tüp gaza zam olmak üzere hükümetin aldığı kararları eleştirdi; Ekonomik Örgütler Platformu’nun asgari ücret konusundaki açıklamasına da tepki gösterdi.

Hür-İş’e bağlı sendikalar adına açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenleri hükümetle değil emekçilerle iş birliğine çağırdı ve “Asgari ücrette yapılan artışa tepki gösteren Ekonomik Örgütler Platformu, elektriğe zam yapılırken ya da kendi üyeleri bu zam yağmuruna katılırken neredeydi?” diye sordu.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, her şeyin bedelini emekçi, dar ve orta gelirlilerin ödediğini, daha asgari ücret konuşulmaya başlar başlamaz, hükümet eliyle tüp gaza zam yapıldığını ve böyle bir ortamda asgari ücretin 1000 dolar olsa bile alım gücünden söz edilemeyeceğini belirtti.

Serdaroğlu açıklamasında şunlara değindi:

“O yüzden insanlar alışverişlerini iğneden ipliğe kadar şu anda Rum tarafından (GKRY) yapıyor.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklamasında, enflasyonla ilgili hükümetin hiçbir şey yapmadığı aksine enflasyonu tetiklediği söylemelerine katılıyoruz. Elbette bunun sorumlusu esnaf da ticaret insanı da değildir. Ancak bu insanları temsil edenlerin kabahati büyüktür.

Biz asgari ücret öncesi açıklama yapan Ekonomik Örgütler Platformu’ndan elektriğe yüzde 13 zam yapıldığı zaman ya da market fiyatları ve denetim yapılmaması nedeniyle hükümeti eleştirmelerini beklerdik…

Ekonomik Örgütler Platformu kendi üyelerinin yapmış olduğu zammı gözden geçiriyor mu? Acaba yapılan bu zamlar maliyetlerle birbirini tutuyor mu? Eğer tutuyorsa o zaman ciddi anlamda hükümete karşı mücadele edilmesi gerekir.

Ancak bugüne kadar hükümete yönelik herhangi bir söylemleri veya duyuruları olmazken, kârlarının üzerine kâr koymayı hedefliyorlar. Bu kesimin ne yazık ki şu anda tek endişesi asgari ücretin artmasıyla birlikte o kârın kârından zarar etmeleridir."

Serdaroğlu, "Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan odalar hükümet edenlerle o denli yakın ilişkiye girdiler ki, kendi görevlerini yapamıyorlar. Çünkü hükümeti eleştirdikleri anda kendi özel işleriyle alakalı sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorlar." diyerek platformun artık ne istediğine karar vermesi gerektiğini kaydetti. Serdaroğlu, "Bu memlekette radikal kararlar alıp sorunları çözecek bir hükümet mi istiyorlar yoksa böyle enflasyonu kontrol edemeyecek bir hükümet mi istiyorlar?" diye sordu.

Daha önce asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artışa evet diyen işveren temsilcilerinin bugün masada hayır demesinin anlaşılır olmadığını ifade eden Serdaroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ekonomik Örgütler Platformu emek gücüyle iş birliği yapmalı. Elektrik zammı olduğunda emekçilerle birlikte Elektrik Kurumu önünde bu zammı eleştirmeliydi… Bizimle birlikte pandemi döneminde kapanmayan yerlere KDV affı yapılırken eleştirmeleri gerekirdi… Bizimle birlikte ihtiyaçlı/ihtiyaçsız ayırımı yapılmadan sigorta prim desteği yapılırken eleştirmeleri, gerçekte ihtiyacı olanlara bu prim desteğinin yapılması sağlanmalıydı.

O yüzden Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklaması inandırıcı ve samimi değildir.

Şu anda Ekonomik Örgütler Platformu’na sorsanız bu kadar yanlışa rağmen yine bu hükümete destek verir. Peki bu yaşanan kötü yönetimin sorumlusu hükümet değil mi?

Bu hükümetin başarısız olduğu ve artık bu topluma vereceği bir şey kalmadığını Ekonomik Örgütler Platformu’na üye olan bu odalar imza koyabilir mi?

Enflasyonla mücadele edemeyen hükümet en başarısız hükümettir. Çünkü devletin ve milletin en büyük düşmanı enflasyondur. Bundan daha önemli hiçbir konu yoktur.”