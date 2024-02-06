Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’de yüzde 6.70 olarak açıklanan Ocak ayı hayat pahalılığının KKTC’de yüzde 3.84 olarak ilan edilmesini eleştirdi.

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 3.84’lük Ocak ayı hayat pahalılığı rakamını asla kabul etmediklerini belirten Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “İğneden ipliğe yapılan bütün zamları halk iliklerine kadar hissederken hayat pahalılığının 3.84 çıkarılması halkla alay etmektir” dedi.

-"Ekonomistler susmasın"

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten akıl almıyor. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu ocak ayı hayat pahalılığı oranını 3.84 olarak açıkladı. Şaka gibi… Et, süt, ekmek derken iğneden ipliğe yapılan bütün zamları halk iliklerine kadar hissederken, hayat pahalılığının 3.84 çıkması halkla alay etmektir.

Bu hayat pahalılığı açıklaması, İstatistik Kurumu’nda çalışanların emeklerine de büyük bir haksızlıktır. Kurum, bu açıklamayla halk arasında ciddi bir itibar kaybına uğramıştır. Devlet Planlama Örgütü bu açıklamayı bir kez daha gözden geçirmelidir. Memleketteki ekonomistler de bu konudaki görüşlerini açıkça ortaya koymalı, susmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6.70 hayat pahalılığı açıklanırken, bizde ifade edilen 3.84 rakamı izaha muhtaçtır. Hükümet, halkı değil; kendi kendini kandırıyor. Burada amaç toplumu yoksullaştırmaktan başka bir şey değildir. Hayat pahalılığı artışları gizlenerek çalışandan, emekçiden, dar gelirliden çaldıkları rakamlarla toplum gün geçtikçe fakirleşiyor. Alım gücümüz düşerken, geleceğimizi çalıyorlar.

Üstelik tüm bu yaşananlar hükümet edenlerin umurunda bile olmuyor. Çünkü bugün aldıkları 100 binin üzerindeki maaşlarının üstüne dört ay sonra yüzde 20 bile alsalar onlar için ciddi bir artış olacak. Ama en düşük ücretlilere bu artış yapıldığında insanlar açlık sınırının altında kalacaklar.

Hür-İş Federasyonu olarak bu şaibeli hayat pahalılığı açıklamasını kınıyoruz. Bu rakam asla geçeği yansıtmıyor. İnsanlarımız bu kadar zamların altında ezilirken hayat pahalılığının şaka gibi yüzde 3.84 açıklanması asla kabul edilemez. Bu tutum, halka yapılan en büyük ihanettir.

Daha önce defalarca hayat pahalılığı hesaplamalarına konu olan sepetin güncellenmesi gerektiğini ifade ettik. İstatistik Kurumu’nun artık bağımsız bir kurum olması gerektiğini söyledik. Kurum, siyaseten yönetildiği sürece ne yazık ki gerçek rakamlara ulaşmamız mümkün değildir.”