Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin henüz belirlenmemesini protesto için yarın sabah saat 9.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını açıkladı.

Hür-İş’ten verilen bilgiye göre, Serdaroğlu, altı aylık hayat pahalılığı dahil tüm veriler elde edilmesine rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hala toplantıya çağrılmadığını belirtti. Serdaroğlu, “Her hafta Perşembe günü toplanacağız türünden söylentiler ortaya atılıyor. Ama bu Perşembe bir türlü gelmiyor. Çalışanın sabrı tükendi. Hükümet edenler bunu bilsin” dedi.

Bakanlığa salı gününe kadar süre verdiklerin ancak toplantı çağrısının hala yapılmadığını açıklayan Serdaroğlu, yarın Çalışma Bakanlığı önünde bu taleplerini dile getireceklerini ifade etti.

Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son günlerde Hür-İş Federasyonu’nun çalışanı temsiliyetini de tartışmaya açtırmaya çabaladığını üzülerek görüyoruz. Varlığımızı Sayın Bakana hatırlatmak için tüm basın mensuplarını yarın saat 9.00’da Çalışma Bakanlığı önünde bekliyoruz” dedi.