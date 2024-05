ZİYA EMİR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir gündemle ilgili açıklama yaparak hükümete çağrıda bulundu.

Ziya Emir, açıklamasında hükümetin donmuş et ithal izni vermesine karşı olarak Hayvancılar Birliğinin başlattığı eylemin halk nazarında destek bulmadığını ve gözünü fakir fukaranın çocuğuna yedireceği bir lokma kıymaya göz dikenlerin bu vebalin altında kalacağını söyledi. Emir, ithal et ve kıymayı alacak olan kesimin zaten şuanda fakirlikten dolayı kasapların dolayısıyla hayvancıların müşterisi olmadığını belirttiği açıklamasında kendi ailesinden, akrabalarından ve çok yakın arkadaşlarından da hayvancılar olduğunu ve birçoğunun ithal ete karşı yapılan bu eyleme destek vermediklerini söyledi.

FAKİR FUKARANIN ÇOCUĞUNUN KIYMANIN TADINI BİLMESİ İÇİN BEDEL ÖDENECEKSE ÖDEYİNİZ

Başbakan Ünal Üstel’e de çağrı yapan Ziya Emir, fakir fukaranın çocuğunun etin kıymanın tadını bilebilmesi için bir bedel ödenecekse ödemeye hazır olduğunuzu açıklamak için neyi bekliyorsunuz diye sordu. Hükümetin birçok konudaki icraatlarına karşı koyup tepki koymasına rağmen paketlenmiş ucuz fiyata satılacak ithal donmuş kıyma ithaline izin verilmesi kararına şiddetle destek verdiğini belirten Ziya Emir, Hükümetin dik durmasını ve halkın ithal et kararına destek vererek yanlarında olduğunu belirtti.

HÜKÜMET NEYİ BEKLİYOR !…

ZİYA EMİR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir açıklamasının sonunda Devletin büyüklüğünü ayaklar altına almaya çalışan ve Devlet binalarının kapılarını kıranlarla masaya oturulmayacağını, Devlete isyan ederek voyvodalık yapanların şiddetle cezalandırılması gerektiğini belirtirken Hükümetin süratle Yasa Gücünde Kararname çıkararak derhal Güney Kıbrıs’tan yolcu beraberi et ve et ürünleri getirmeyi 1 bütün kuzu ve/veya 20 kiloya kadar et kıymayı gümrüksüz ve serbest olarak getirmeyi serbest bırakacak kararları almasını önerdi. Hükümetin radikal kararlar almak için daha neyi beklediğini soran Emir, açıklamasının sonunda fakir fukaranın yiyeceği bir lokma kıymaya göz dikenlerin gözleri doysun artık dedi.