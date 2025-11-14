Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, bugün saat 11.00’de toplanarak, gündeminde bulunan “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite, tasarıyı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.