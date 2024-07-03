Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, oteller ve genel olarak turizm için bazı "müjdeler" açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Otelciler Birliği (PASİKSE) genel kurulunda konuşan Hristodulidis, ülkenin yurtdışında turistik açıdan tanıtılması için Turizm Müsteşarlığı’nın 2025 bütçesini 10 milyon euro artıracaklarını söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasında direkt uçuş perspektifine de değindi ve halen Amerikalı bir şirketten bir yetkilinin, direkt uçuş perspektifini araştırmak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu söyledi. ABD ile vizelerin kaldırılması için stratejik görüşmelerin başladığını ve çok yakında olumlu sonuçlanacağı kanaatini paylaştı.

Nikos Hristodulidis otelcilerin, otellerin tüm yıl açık olması için talep ettikleri part time ya da full time otel çalışanları için 5 yıllık eğitim uygulanmaya başlanacağını da açıkladı.