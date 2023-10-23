Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İsrail’e önceki akşam gerçekleştirdiği ziyarette İsrail'e dayanışma belirttiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Halkından İsrail’e Dayanışma… Başkan, Herzog ile Netanyahu’ya Herkesin Önceliğinin Rehin Alınanların Kurtarılması Olması Gerektiğini Söyledi” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in savaş sürerken gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin, İsrail çevrelerince olumlu karşılandığını öne çıkardı.

Gazete, Hristodulidis’in İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek, Güney Kıbrıs’ın desteğini ilettiğini ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in de, Hristodulidis’in İsrail’e yaptığı ziyaretten ötürü Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’a teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Nikos Hristodulidis’in İsrail’de Netanyahu ve Herzog ile Buluşması… Dayanışma ve Ortamı Yatıştırma Çağrıları”

Haravgi gazetesi: “Hristodulidis’ten Netanyahu’ya İsrail’in Üç Talebiyle İlgili Teyit”

Politis gazetesi: “Netanyahu ile Görüşme”.