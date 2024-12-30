Politis’in haberine göre Neofitu Hristodulidis’i, kendisinin ve DİSİ’nin, “her ailenin niteliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan, orta sınıf lehine vergi reformuyla ilgili tezlerini, NATO’ya üyelik ve Kıbrıs’ı Akdeniz’in silikon vadisine dönüştürme programını” kopyalamakla suçladı. Neofitu, söyleşinin gerçek başlığının ve net içeriğinin “bir gün bile geçmemiş gibi” olması gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

AKEL, bankaların vergilendirilmesi ve yolsuzluk meselelerini örnek göstererek, Hristodulidis’i ve hükümetini, vatandaşların beklentilerine cevap vermekte başarısız olma ve kabul görmeme sebeplerini anlamamakla suçladı.

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İş Birliği ise, iki yıllık iktidarının elde ettiği sonuçları daha olumlu ve daha mutlu renklerle lanse etme fırsatını kaçırmamakla suçladığı Hristodulidis’in “maaşları, çoğu hane halkının ve yatırımcının menfaatlerini pahalılık sorununun gerçek boyutunu anlamadığına” vurgu yaptı.

Haravgi “İki Yıllık Hristodulidis Hükümetinde ‘Cek-Cak’larda Kaldık” başlığıyla manşete çektiği haberinde AKEL’in eleştiri açıklamasındaki “Nikos Hristodulidis ‘cek-cak’larda ve 2025’le ilgili projelerinde kaldı” vurgusunu öne çıkardı.

Alithia birinci sayfasından verdiği haberi “Bir Gün Bile Geçmemiş Gibi… Politikaları Kopyalamayı Kurumsallaştırdı” başlığıyla aktardı. Neofitu’nun “iki yıldan beridir ülkenin dümenindeki kendisi değilmiş konuşuyor.” sözünü öne çıkardı.