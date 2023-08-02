Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ürdün ziyareti çerçevesinde Ramallah’a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü

Rum radyosu, Hristodulidis ve ekibinin Amman’dan Filistin’e Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından tahsis edilen askeri helikopterle ulaştığını duyurdu.

Ramallah’a varışında Yaser Arafat’ın mozolesini ziyaret eden ve Arafat Müzesi’ni gezen Hristodulidis ve beraberindekiler daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından resmî törenle karşılandı.

İki taraf arasında gerçekleşen görüşmelerde Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Orta Doğu, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Hristodulidis ile Abbas’ın baş başa gerçekleştireceği görüşmede ise Rum-Filistin İşbirliği zatı imzalanacağı, ardından da ortak basın açıklaması yapacağı kaydedildi.