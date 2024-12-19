Hristodulidis’in Brüksel’de bugün gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı hazırlıkları çerçevesinde dün Ürdün Kralı Abdullah’la bir telefon görüşmesi yaptığını yazan Alithias gazetesi, Hristodulidis ile Abdullah’ın 9 Aralık’ta da telefonda görüştüklerini anımsattı.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili yazılı açıklamasında iki liderin görüşmesinde Suriye’deki gelişmeler ile iki ülkenin bölgede istikrar ve barış faktörü olarak oynadığı rolü ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede, Suriye ve bölgede gelişen durumun doğru ele alınmasıyla ilgili iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirebileceği eylemlerin ele alındığı da kaydedildi.

Gazete, görüşmede Suriye’nin geleceğiyle ilgili Ürdün’ün Aqaba kentinde gerçekleştirilen görüşme ışığında mevcut durumun komşu ülkeler ve daha geniş anlamda AB üzerindeki olası etkilerinin de analiz edildiğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Ürdün Kralı Abdullah’ın, kısa süre önce Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Ürdün-Yunanistan üçlü zirvesi çerçevesinde yaptıkları görüşme ışığında, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları da ifade edildi.