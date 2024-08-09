Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Hristodulidis ile II. Abdullah’ın Orta Doğu’daki gelişmeleri ve durumun daha da kötüye gitmemesi için alınabilecek inisiyatifleri ele aldıklarını söyledi.

Habere göre, Letimbiotis, iki liderin olayları daha da kötüye götürecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğini vurguladıklarını ve bölge ülkelerini, barış ve istikrarı baltalayacak eylemlerden kaçınmaya davet ettiklerini kaydetti.

Letimbiotis, Hristodulidis ile II. Abdullah’ın sürekli temas halinde olacağını belirterek, Hristodulidis’in Mısırlı mevkidaşıyla da telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini açıkladı.