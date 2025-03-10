Ukrayna’daki gelişmeler ve Türkiye’nin Avrupa’nın savunma içeriğiyle ilgili toplantı veya iş birliklerine davet edilmesi Rum hükümeti ile muhalefeti arasında yeni bir çatışma noktası açtı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Konseyi’nde “AB’nin savunma paralarının Avrupa savunma iş birliğine gitmesi gerektiği” açıklamasının ardından Türk ve İtalyan şirketlerinin İHA üretimi konusunda anlaşma imzalamasına tepki göstermemesi AKEL tarafından eleştirildi

Fileleftheros’a göre, gazetecilerin anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Hristodulidis “Türkiye savunma teçhizatları konusunda ilk kez bir AB üyesi devletle iş birliğine gitmiyor. Türkiye kendi çıkarları için, savunma sanayiini geliştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Aynı şey İtalya ve diğer AB üyeleri için de geçerli” dedi. Rum lider, İspanya'nın da Türkiye ile daha sıkı savunma iş birliği bulunduğunu, İtalya’nın da onu izlediğini ekledi.

Avrupa Konseyi zirvesinde söylediklerine de değinen Hristodulidis, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Benim söylediğim (olağanüstü Avrupa Konseyi zirvesi) AB’nin bu sektöre yatırımla konusunda paralarının Avrupa savunma iş birliğini güçlendirmesi gerektiğidir, ki görüşmeden çıkan ortak sonuç, ortak inanç da budur. AB olarak savunma, enerji ve hammadde konularında üçüncü ülkelere bağımlılık devam ederse, stratejik özerklik hedefimizi başaramayız.”

Gazeteye göre, Hristodulidis’in bu açıklamayla AB’nin yeniden silahlanmasına destek verdiği eleştirisinde bulunan AKEL, Türkiye'nin rolü AB, NATO ve Ukrayna tarafından etkin bir şekilde yükseltilmesinin protesto edilmediğine dikkat çekti.

AKEL, Hristodulidis hükümetine “bazı metinlerdeki genel ve müphem ifadelerden memnuniyet belirtmek, bu ifadeleri kendi başına, istediği gibi yorumlamak ve ‘savaşları’ ve ‘zaferleri’ Rum halkına satma” suçlamasında bulundu. AKEL, “hükümet ne olup bittiğini gerçekten anlamıyorsa, durum daha ciddi” yorumu yaptı.