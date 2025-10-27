Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Selanik’te Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile birlikte Ay.Dimitriu yortusu etkinliğine katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada “Lefkoşa ve Atina’nın, ülkenin yeniden bağımsızlığı için ortak hedeflerle birleştiğini” ifade etti.

Hristodulidis ayrıca Yunanistan ile sürekli koordine içerisinde bulunarak, ülkenin bağımsızlığının sağlanması ve Türk “işgalinin” sona erdirilmesi hedefleri için çalıştıklarını belirtti.

Hristodulidis “51 yılın ardından ülke topraklarının, helenizmin önemli bir bölümünün topraklarının işgal altında bulunmaya devam ettiğini” belirtti ve “bu yasa dışı durum devam ettiği sürece ülkenin yeniden birleşmesi için her şeyi yapmaktan başka bir seçeneklerinin de bulunmadığını” savundu.