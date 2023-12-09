Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum kesiminin BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili atanacak temsilciye resmen onay verdiğini açıkladı.

“Alphanews” haber sitesi, Rum kesiminin BM Genel Sekreteri Guterres’e temsilcinin ismi konusunda “evet” yanıtını verdiğini duyururken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri tarafından seçilen kişinin açıklanmasının ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin hemen başlamasına hazır olduklarını söyledi.

Hristodulidis açıklamasında buna paralel olarak, BM Genel Sekreteri'nin konuyla ilgili açıklamasının hemen ardından, temsilcinin yeni yılla birlikte Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini düşündüğünü ifade etti.

Baf’ta bugün gerçekleştirilen bir açılış çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Guterres’le dün akşam bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve görüşmede Guterres’in seçtiği isme de atıfta bulunulduğunu belirtti.

-Guterres'ten atamayı düşündüğü kişiye övgü dolu sözler

Açıklamasında Rum kesiminin temsilciye resmen onay verdiğini ifade eden Hristodulidis, Guterres’in ise açıklamayı düşündüğü kişi ve yetenekleri hakkında son derece övgü dolu sözlerle bahsettiğini ifade etti.

Kendi adına müzakerelerin hemen başlamasına hazır olduğunu ifade ettiğini de kaydeden Hristodulidis, siyasi irade olması durumunda, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını sağlayabileceklerini düşündüğünü savundu.

-Hristodulidis'in, temsilcinin ne zaman geleceği konusunda bilgisi yok

Temsilcinin Kıbrıs’a ne zaman geleceğine dair soruya karşılık ise, BM Genel Sekreterinin somut bir tarih konusunda kendisini bilgilendirmediğini söyleyen Rum lider, BM Genel Sekreteri'nin açıklamasının hemen ardından yeni yılla birlikte temsilcinin Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini düşündüğünü yineledi.

Guterres’le Gazze’ye yönelik insani koridor konusunu ele aldıklarını da söyleyen Hristodulidis, Türk-Yunan meseleleri konusunda ise, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Atina’daki görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından, kendisini bilgilendirdiğini ifade etti.

-"Miçotakis'ten duyduklarımdan memnunum"

Miçotakis’in kendisine söylediklerini kamuoyuyla paylaşamayacağını, ancak olumlu bir momentum oluştuğunun görüldüğünü dile getiren Hristodulidis, Miçotakis’ten duyduklarından memnun olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Miçotakis’le önümüzdeki hafta Brüksel’de baş başa görüşeceklerini ve burada daha ayrıntılı ve daha spesifik olarak bilgilenme fırsatına sahip olacağını sözlerine ekledi.

Guterres'in yeni Kıbrıs Temsilcisi'nin Kolombiya'nın eski Dışişleri Bakanı Maria Ángela Holguín Cuéllar’ın olması bekleniyor.

(İY/GÜL)