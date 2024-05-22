Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, resmi ziyarette bulunmak amacıyla 23 Mayıs 2024 tarihinde Polonya’ya gidiyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Polonya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre, 23 Mayıs 2024 tarihinde Varşova’ya gidecek olan Hristodulidis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüşme gerçekleştirecek.

Heyetlerin görüşmesi sonrasında taraflar arasında, spor dalında bir işbirliği memorandumunun da imzalanacağını belirten gazete, Hristodulidis’in ayrıca, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Meclis Başkanı Szymon Holownia’da görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Hristodulidis 24 Mayıs tarihinde ise Krakw şehrine giderek Jagiellonian Üniversitesinde konuşma yapacak.