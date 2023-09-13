Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Pile konusundaki istişarelerin devam ettiğini açıkladı.

Fileleftheros gazatesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 1974’te hayatını kaybeden ve kayıplar listesinde bulunan “Ahna” (Düzce) kökenli kişiler için düzenlenen etkinlik çerçevesinde Pile hakkında açıklamalarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, şu ana kadar açıklanacak bir şeyin bulunmadığını, istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Kendilerini ilgilendiren noktanın ara bölgenin statüsünün korunması ve Türk askerine herhangi bir avantaj sağlanmaması olduğunu belirten Hristodulidis, istişarelerin sürdüğünü henüz bir sonuca varılamadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler adına bir anlaşmaya varıldığına dair resmi olmayan bilgileri yorumlamasının istenmesi üzerine Hristodulidis, Birleşmiş Milletler adına konuşmasının mümkün olmadığını, kendisinin Rum Yönetimi adına konuşabileceğini belirterek, konuştuğu ana kadar herhangi bir sonuca varılamadığını söyledi.

Bir tarafın veya diğer tarafın ret ettiği önerilerin sunulup sunulmadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, istişarelerin sürmesine bağlı olarak kamuoyu önünde açıklama yapmasının doğru olmadığını belirtti.

Hristodulidis, kendisini ilgilendiren noktanın, bahsettiği konu gidişatında sonuç elde edilmesi olduğunu da söyledi.

-"Pile’de ne olduğu konusunda çelişki"

Fileleftheros gazetesi “Çelişkili Açıklamalar” başlıklı haberinde Pile bölgesinde ve Yiğitler-Pile yol yapım çalışmalarına ilişkin gerçekten ne olduğu konusunda her iki taraftan çelişkili açıklamalar yapıldığını yazdı.

Gazete KKTC kanadından, yol yapım çalışmalarının başlandığına dair açıklamaların geldiğini, Rum Hükümetinin ise Pile konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığından söz ettiğini belirtti.

Pile ile Yiğitler arasında, geçen pazartesi günü bazı hareketliliğin kaydedildiğini belirten gazete hareketliliğin bölgedeki yol yapım çalışmalarıyla alakasız olmadığını yazdı.

Hükümet kaynakları ile iletişime geçtiğinden bahseden gazete, hükümet kaynaklarının ilk önce “Pile konusunda herhangi bir sonuç elde edilmediğinden” bahsettiklerini, çalışmaların yapılıp yapılmadığı konusundaki soru üzerine ise aynı kaynakların “ara bölge içerisinde yapılmadığını” söylediğini belirtti.

Gazete aynı sorunun bir başka hükümet kaynağına sorulduğunu, hükümet kaynağının ise “ henüz anlaşma yok, çalışmalar başlamadı” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca “Kıbrıs” gazetesine çıkan konuyla ilgili habere de geniş yer verdi.

Öte yandan Politis gazetesi “Buldozerler İşgal Altındaki Arsos(Yiğitler) Bölgesinde Çalışmaya Başladı” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk medyasında dolaşan bir videonun, KKTC makamlarının Yiğitler köyünden Pile’ye kadar olan yol yapım çalışmalarına başladığını teyit ettiğini belirtti.

Gazete çalışmaların, tahmin edildiği gibi, ara bölge dışında yapılmakta olduğunu yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına da yer verdi.