Güney Kıbrıs’taki İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlık binasında yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunu, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin hükümetin çabaları, göçmenlerin mülklerine ilişkin kullanım kaybı ve Kıbrıs Türk malları gibi konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre, görüşmede, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu da yer aldı.

İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi Başkanı Mihalis Ciortas yaptığı açıklamada, görüşmenin, Pile’deki Türk tarafının “yeni provokasyonlarının” gölgesinde yapıldığını, bu tür provokasyonların da yeni olmadığını savundu.

Görüşmede, İçişleri Bakanının da hazır bulunduğunu anımsatan Ciortas, Kıbrıs Türk malları konusunda önceki hükümetler tarafından bazı çalışmaların yapıldığını, yeni bakanın da yeni tüzükleri ileriye götürdüğünü belirtti.